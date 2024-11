Come vedere le ATP Finals 2024 di Torino in streaming

Dal 10 al 17 novembre, a Torino, sono in programma le ATP Finals 2024, torneo in cui si affrontano i migliori 8 giocatori della stagione e che decreta il “Maestro” dell’anno. Alla sua terza partecipazione, Jannik Sinner ha i favori del pronostico in qualità di numero uno del mondo, ma sia lo spagnolo Carlos Alcaraz che il tedesco Alexander Zverev saranno due avversari non semplici da superare.

Le Nitto ATP Finals 2024 di Torino saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con il pass Sport. Sia su Sky che su NOW saranno visibili tutti gli incontri in calendario, inclusi anche quelli del doppio, dove tra i protagonisti ci sono i due azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Riguardo al pass Sport di NOW, il pacchetto che include l’intera programmazione sportiva di Sky, è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. In un anno, dunque, il risparmio è di 120 euro e l’attivazione è immediata.

Come vedere le ATP Finals 2024 in streaming

La visione delle ATP Finals 2024 in streaming richiede l’attivazione del pass Sport e il download dell’app NOW. Il servizio è disponibile su computer, smartphone, tablet, Smart TV, console per videogiochi e set-top box come la Fire Stick di Amazon, Apple TV o Chromecast di Google.

I primi due incontri sono in programma domenica 10 novembre. Ad aprire le danze sarà il gruppo Ilie Nastase: Medvedev-Fritz si giocherà non prima delle 14:00, mentre Sinner-De Minaur non prima delle 20:30. Lunedì sarà poi la volta del gruppo John Newcombe. Nel primo pomeriggio scenderanno in campo Alcaraz e Ruud, in serata invece riflettori accesi sulla sfida tra Zverev e Rublev.

Approdano alle semifinali i primi due di ogni girone, con gli incontri fissati per sabato 16 novembre: la prima nella sessione mattutina, la seconda durante la sessione serale. Domenica 17 novembre spazio invece all’atto conclusivo: alle ore 15 prenderà il via la finale del doppio, a seguire sarà la volta della finalissima del singolare.