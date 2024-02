Lecce-Inter: formazioni e come vederla in streaming

Lecce-Inter va in scena allo stadio Via del Mare per la giornata 26 di Serie A: è in diretta streaming esclusiva su DAZN. Si parte domenica 25 febbraio alle ore 18:00, per un match tutto sommato agevole per la capolista, sempre più lanciata verso il titolo. Ecco come vederla e alcune anticipazioni sulla partita.

Probabili formazioni e streaming di Lecce-Inter

D’aversa non può schierare Dorgu e Pongracic squalificati, oltre a Dermaku fuori per tutta la stagione a causa di un grave infortunio. Ampio turnover invece per Inzaghi, soprattutto in attacco, per far riposare la coppia titolare Martinez-Thuram impegnata in settimana in Europa. Queste le probabili formazioni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda;

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic.

Puoi vedere la partita in streaming grazie alla diretta esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma schiera la coppia delle grandi occasioni: Pierluigi Pardo alla telecronaca e Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Tredicesima posizione in classifica per i padroni di casa, a 24 punti e con due sconfitte consecutive negli ultimi match. Va invece tutto a gonfie vele per gli ospiti, primi in solitaria a 63 punti e con una gara da recuperare, lanciati verso la vittoria dello scudetto che cucirà la seconda stella sulla loro maglia.

In modo quasi inevitabile, i nerazzurri sono i favoriti dal pronostico dei bookmaker. Lo stato di forma attuale permette loro di mettere in difficoltà qualunque avversario, come dimostrato anche in settimana con la vittoria in Champions League sull’Atletico Madrid.

