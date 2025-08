F1, GP Ungheria: come vedere qualifiche e gara in diretta streaming

La Formula 1 si prepara a vivere un fine settimana ad alta tensione con il GP di Ungheria, ultimo atto prima dello stop estivo. Dopo la tappa di Spa, il Circus approda sul tracciato di Hungaroring, dove si correrà la quattordicesima gara della stagione 2025.

GP Ungheria 2025: il programma completo del weekend

Al centro dell’attenzione c’è il confronto interno in casa McLaren, con Oscar Piastri in testa alla classifica piloti, seguito a breve distanza da Lando Norris. Attesa anche in casa Ferrari, che spera di confermare i progressi degli ultimi aggiornamenti.

Sabato sarà la giornata chiave per definire la griglia di partenza, con le qualifiche ufficiali previste per le 16:00. Il semaforo verde della gara scatterà domenica 3 agosto alle 15:00, su uno dei tracciati più tecnici e impegnativi del calendario.

