Come vedere Lecce-Juventus in streaming (Serie A)

Questa sera si disputerà Lecce-Juventus, posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN alle ore 20:45, con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Ciro Ferrara.

Per vedere Lecce-Juventus in streaming è richiesta la sottoscrizione di DAZN Standard, il pass che include tutte le partite di Serie A fino al 2029. In questi giorni, grazie all’offerta del Black Friday, è possibile attivare il piano annuale Standard al prezzo più basso dell’anno: 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro al mese per i restanti 9 mesi.

Come vedere Lecce-Juventus in streaming

La visione in streaming di Lecce-Juventus richiede l’attivazione del piano Standard di DAZN. Una volta completata la sottoscrizione, è sufficiente scaricare l’app DAZN su smartphone, tablet o Smart TV, effettuare l’accesso al proprio account e selezionare il riquadro dedicato alla partita. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45 di stasera, domenica 1 dicembre.

Il Lecce è reduce dal prezioso successo in trasferta sul campo del Venezia: tre punti d’oro per la squadra di mister Giampaolo, che ha così festeggiato con una vittoria il suo ritorno in panchina dopo la sfortunata parentesi alla Sampdoria. Questa sera, davanti ai propri tifosi, la squadra salentina potrebbe perfino sognare di fare il colpaccio, alla luce delle difficoltà incontrate in queste ultime settimane dalla Vecchia Signora.

Per la trasferta di Lecce, l’allenatore della Juventus Thiago Motta deve rinunciare a Vlahovic e McKennie, rimasti a Torino per recuperare dai rispettivi infortuni. Non faranno parte della rosa nemmeno Douglas Luiz, Adzic, Milik e Gonzalez, insieme a Cabal e Bremer. In avanti, dunque, Thiago Motta dovrebbe affidarsi nuovamente a Weah, supportato dal tridente di trequartisti composto da Conceicao, Koopmeiners e Yildiz.

Basterà per scardinare la difesa della squadra di Giampaolo? Appuntamento a questa sera, quando alle 20:45 l’arbitro Rapuano della sezione di Rimini darà il fischio d’inizio alla sfida tra Lecce e Juventus.