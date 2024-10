Come vedere Milan-Napoli in streaming gratis, anche dall'estero

Milan-Napoli, in scena per la giornata 10 della Serie A, non è una partita qualunque e nemmeno il solito big match: è il primo incontro del massimo campionato di calcio a essere trasmesso in chiaro dopo 28 anni. Lo puoi vedere in streaming gratis su DAZN senza abbonamento, a patto di rientrare tra i primi due milioni di utenti fortunati. Non perdere l’occasione, anche se ti trovi lontano dall’Italia, grazie alla rete globale di NordVPN (in sconto) che copre tutto il pianeta.

Milan-Napoli in streaming gratis: un evento storico

I rossoneri sono quasi costretti a trovare un risultato utile: sono ottavi in classifica a 14 punti, ma con una partita in meno (dopo il rinvio di quella con il Bologna). Gli azzurri guidano invece il campionato da capolista in solitaria a 22 punti, a distanza di sicurezza dalle inseguitrici.

Come anticipato, puoi vedere in streaming gratis la partita, grazie all’esclusiva di DAZN che la piattaforma ha deciso di trasmettere in chiaro, ma solo per due milioni di spettatori: ti consigliamo dunque di registrarti subito per non perdere l’occasione. La telecronaca in italiano è affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Vale anche dall’estero, devi solo affidarti alla soluzione di NordVPN (scopri l’offerta).

Peseranno molto le scelte iniziali dei due allenatori, Fonseca e Conte. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

I rossoneri sono favoriti dal pronostico, nonostante la distanza in classifica. Il fattore campo potrebbe essere decisivo.

Sei all’estero? Guardala con telecronaca in italiano

L’evento storico di una partita di Serie A trasmessa in chiaro può essere vissuto anche dall’estero, grazie alla tecnologia di link_id=”3324″]NordVPN[/affiliate_link]. Ecco come funziona.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’app di NordVPN (guarda la promozione) sul tuo dispositivo, poi aprila;

seleziona un server italiano tra quelli proposti, per ottenere un indirizzo IP localizzato a Milano, Roma o Palermo;

inizia lo streaming su DAZN per goderti lo spettacolo del big match.