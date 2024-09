Come vedere Monza-Inter in streaming dall'Italia e dall'estero

Monza-Inter è quasi un derby, considerando la vicinanza geografica delle due squadre. Si gioca domenica 15 settembre alle ore 20:45, nella cornice dello stadio Brianteo, per la quarta giornata della Serie A. Il campionato riparte dopo la pausa e la puoi vedere in streaming su DAZN da tutti i tuoi dispositivi, anche dall’estero grazie alla tecnologia di NordVPN.

Come vedere Monza-Inter in streaming

In panchina, i due allenatori Nesta e Inzaghi faranno di tutto per scardinare la difesa avversaria. Entrambi sono alla ricerca di punti importanti per la classifica, seppur con obiettivi ben diversi. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, A.Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Se vuoi vedere la partita in streaming, puoi puntare sulla diretta esclusiva di DAZN. Ad accompagnarti ci sono le voci di Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.

Neanche a dirlo, i nerazzurri sono favoriti dal pronostico. Gli impegni in Europa ormai alle porte e l’esigenza di gestire le risorse potrebbero però costituire una fonte di distrazione e i brianzoli sono pronti ad approfittarne.

La partita di Serie A, in italiano, anche all’estero

Non ci sono problemi, se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare all’italiano per la telecronaca della partita: ci pensa NordVPN con la sua soluzione. È semplice e alla portata di tutti, ti basta seguire questi pochi passaggi.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’applicazione di NordVPN (in forte sconto) sul tuo smartphone, tablet o computer;

aprila e connettiti a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

avvia lo streaming della partita e fai il tifo per la tua squadra, tutto qui.