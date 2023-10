Come vedere la MotoGP dell'Indonesia in streaming

La MotoGP si trova ora pronta per il nuovo Gran Premio dell’Indonesia. Una gara molto attesa, anche perché la lotta al trofeo è ancora tutta da giocare in queste gare. Quindi non perderti nemmeno uno dei giri in programma per questo GP a Mandalika. Abbonati subito a NOW TV per vedere tutte le gare in programma in diretta streaming.

Sabato 14 ottobre

2.35 prove libere 3 Moto3

3.20 prove libere 3 Moto2

4.05 prove libere 2 MotoGP

4.45 qualifiche MotoGP

5.40 paddock live

6.30 Paddock Live

6.40 qualifiche Moto3

7.40 qualifiche Moto2

8.30 Paddock Live – Sprint Race

8.55 Sprint Race MotoGP

9.45 Paddock Live Show

10.30 Talent Time

4.40 warm up MotoGP

5.00 MotoGP Rider Fan Parade

5.30 Paddock Live

6.00 gara Moto3

7.00 Paddock Live

7.15 gara Moto2

8.15 Paddock Live

8.30 Grid

9.00 gara MotoGP

10.00 Zona Rossa

11.00 Race Anatomy MotoGP

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.