Come vedere Napoli-Juventus in streaming dall'Italia e dall'estero

Napoli-Juventus è il big match della giornata 22 di Serie A: lo puoi vedere in streaming su DAZN (anche dall’estero con NordVPN). Si gioca sabato 25 gennaio alle ore 18, nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona che, come sempre accade in queste occasioni, non farà mancare il supporto ai padroni di casa. Una sfida importante per entrambe le squadre.

Napoli-Juventus in streaming: guarda il big match

Gli azzurri guidano la classifica del campionato con 50 punti, reduci da 6 vittorie consecutive, ma con l’Inter subito alle loro spalle (47). Quinta posizione invece per i bianconeri a quota 37 punti, bloccati dai tanti pareggi nella prima parte della stagione, ma ancora imbattuti.

Come anticipato, puoi vedere in streaming la partita grazie alla diretta esclusiva su DAZN (anche dall’estero con NordVPN). La telecronaca è di Pierluigi Pardo, il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni che i due allenatori, Conte e Motta, dovrebbero schierare al fischio d’inizio. Si prevede l’esordio fin dal primo minuto per Kolo Muani, appena arrivato nei bianconeri dal Paris Saint-Germain con il calciomercato di gennaio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres;

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Kolo Muani.

Come tutti i big match, potrebbe sfuggire a qualsiasi pronostico, ma i bookmaker hanno pochi dubbi: saranno i padroni di casa a scendere in campo da favoriti, nonostante la scaramanzia. I partenopei, non partecipando alle coppe europee, possono beneficiare anche dell’aver avuto tutta la settimana a disposizione per preparare la gara al meglio, mentre la Vecchia Signora ha dovuto affrontare una trasferta non semplice in Belgio per la Champions League, terminata con un noioso pareggio 0-0 contro il Club Brugge.

Come vedere la partita in streaming dall’estero

Puoi vedere Napoli-Juventus in diretta streaming su DAZN anche dall’estero. Tutto ciò che devi fare è seguire questi pochi e semplici passaggi.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

seleziona un server localizzato in Italia e attiva la connessione per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

inizia lo streaming su DAZN e goditi lo spettacolo della Serie A.