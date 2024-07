Come vedere Olanda-Turchia in diretta streaming dall'estero

Olanda-Turchia in campo per i quarti di finale a EURO 2024. Puoi vedere la partita in TV o in streaming, anche gratis (più avanti spieghiamo come e dove). Inoltre, se ti trovi all’estero, non devi per forza rinunciare alla telecronaca in italiano grazie alla Virtual Private Network globale di NordVPN (scopri la promozione). Il match va in scena nella cornice dell’Olympiastadion di Berlino, con fischio d’inizio in programma per sabato 6 luglio alle ore 21.

EURO 2024: come vedere Olanda-Turchia in streaming

I bookmaker considerano gli Orange favoriti dal pronostico, ma sul loro cammino c’è una nazionale che ha già dimostrato di saper esprimere un buon gioco, anche quando deve rinunciare al suo perno di centrocampo (Calhanoglu, squalificato agli ottavi). Ne sanno qualcosa gli austriaci, eliminati nel turno precedente.

Hai tre opzioni per guardare Olanda-Turchia a EURO 2024. Se sei a casa, non devi far altro che accendere il televisore e sintonizzarlo su Rai 1 per la diretta. In alternativa, ci sono lo streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay e il pass Sport di NOW, accessibili anche dall’estero con la telecronaca nella nostra lingua grazie a uno strumento come NordVPN.

90 minuti più eventuali supplementari e rigori per accedere alla semifinale contro una tra Inghilterra e Svizzera. Queste le scelte iniziali dei due allenatori, Koeman e Montella, ultimo rappresentante azzurro rimasto in gara agli europei. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo;

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yokuslu, Ayhan; Yildiz, Calhanoglu, Guler; Yilmaz.

Olanda-Turchia: guarda la partita in streaming dall’estero

Vuoi guardare Olanda-Turchia dall’estero con la telecronaca in italiano? Ti basta seguire questi pochi e semplici passi.

Scegli il dispositivo che preferisci per vedere la partita, installa l’app di NordVPN (se non lo hai ancora fatto) e aprila;

seleziona un server italiano tra quelli nell’elenco per navigare con un indirizzo IP localizzato a Milano, Roma o Palermo;

non ti resta che aprire RaiPlay o NOW per goderti il match.

