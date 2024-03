Come vedere in streaming gli Oscar 2024 dall'estero

La grande notte degli Oscar 2024 è arrivata: la puoi vedere in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay, in diretta anche dall’estero con una soluzione come quella proposta da NordVPN (in offerta). Mai come in questa edizione, l’assegnazione delle statuette farà discutere, considerando i nomi e le pellicole in gara: da Barbie a Oppenheimer solo per citare due candidati al miglior film.

Oscar 2024: guarda la cerimonia in streaming

È tutto pronto al Dolby Theatre di Los Angeles. La sfilata di attori e registi sul tappeto rosso più famoso al mondo darà il via alla serata più importante della stagione per l’industria del cinema. Si parte alle 23:40 di domenica 10 marzo (ora italiana), con il racconto in italiano curato dal team Rai.

I candidati per l’assegnazione del miglior film sono, in ordine alfabetico: American fiction (Cord Jefferson), Anatomia di una caduta (Justine Triet), Barbie (Greta Gerwig), The holdoverd (Alexander Payne), Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese), Maestro (Bradley Cooper), Oppenheimer (Christopher Nolan), Past lives (Celine Song), Povere creature! (Yorgos Lanthimos) e La zona d’interesse (Jonathan Glazer).

Come vedere gli Oscar 2024 in streaming dall’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere la diretta della Rai dedicata alla notte degli Oscar 2024, in streaming su RaiPlay, ti basta seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di NordVPN sul dispositivo con cui desideri guardare l’evento;

collegati a uno dei server italiani scegliendo tra quelli disponibili, così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

accesi al sito di RaiPlay o apri l’applicazione della piattaforma per dare il via allo streaming.

Oggi hai la possibilità di attivare l’abbonamento a NordVPN sfruttando uno sconto del 67% sulla sottoscrizione biennale e ottenendo tre mesi di servizio gratis da regalare a un amico. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.