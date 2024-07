Come vedere Paolini-Andreescu in streaming (Wimbledon)

Oggi, venerdì 5 luglio, Jasmine Paolini avrà l’onore di aprire il programma del campo 1 di Wimbledon sfidando la canadese Bianca Andreescu, match valido per il terzo turno dei Championships. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Ad ora la soluzione più completa e conveniente per seguire il tennis è il pass Sport di NOW, che al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per dodici mesi (invece di 24,99 euro) offre l’intera programmazione di Sky, compresi tutti i tornei ATP e WTA, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, Finals e Coppa Davis.

Jasmine Paolini-Bianca Andreescu (Wimbledon): come vedere il match in streaming

La visione in streaming di Paolini-Andreescu, terzo turno di Wimbledon, richiede l’attivazione del pass Sport di NOW. Completata la sottoscrizione del servizio, bisogna scaricare l’app NOW, eseguire l’accesso al proprio profilo e avviare la riproduzione della diretta di Sky Sport tramite il tab Canali Live.

Prosegue anche sulla sacra erba dei Championships il momento d’oro di Jasmine Paolini, nuova numero 1 del tennis azzurro. Dopo il successo contro la spagnola Sorribes Tormo al primo turno, Jasmine ha sconfitto col punteggio di 7-6(5) 6-2 la belga Minnen. Ora sarà il turno della Andreescu, sconfitta dall’azzurra all’Open di Francia per 6-1, 3-6, 6-0, lungo la cavalcata trionfale che l’ha condotta fino alla finale contro la numero uno del mondo Swiatek.

L’incontro di oggi di Jasmine Paolini a Wimbledon avrà inizio alle ore 14:00: grazie all’ultima offerta, puoi attivare il pass Sport di NOW a 14,99 euro la mese per dodici mesi, risparmiando così 120 euro sul prezzo di listino pari a 24,99 euro la mese.