Come vedere Paris-Fenerbahce di Eurolega in streaming

Appassionati del grande basket, è di nuovo tempo di sintonizzarsi sulle emozioni che sanno regalare i campi dell’Eurolega: tra i big match di questo turno c’è Paris-Fenerbahce, da vedere in diretta streaming su NOW. Il fischio d’inizio è in programma per giovedì 19 dicembre alle ore 20:30, nella cornice dell’Adidas Arena di Parigi.

Eurolega: guarda in streaming Paris-Fenerbahce

La classifica del torneo vede i francesi in prima posizione con 11 vittorie ottenute nelle 16 giornate fin qui disputate, a pari merito con i monegaschi del Monaco. Seguono proprio i turchi con 10 partite vinte, nella stessa posizione dei lituani del Zalgiris, dei tedeschi del Bayern Monaco e dei greci dell’Olympiacos. Dietro le due italiane in gara: Olimpia Milano (9 vittorie) e Virtus Bologna (3 vittorie).

Concentrando l’attenzione sulle nostre squadre, le scarpette rosse sono reduci da una serataccia che li ha visti perdere 103-74 contro il Panathinaikos, trascinato dai 39 punti dello statunitense Nunn, una vera e propria furia sotto canestro. Il calendario fitto di impegni, complici le sfide del campionato, non stanno aiutando i ragazzi di Messina. Sono usciti a mani vuote nei giorni scorsi anche dal derby con il Varese.

Tornando a Paris-Fenerbahce, il pronostico dei bookmaker vede favoriti i francesi, padroni di casa, nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro i connazionali del Lyon-Villeurbanne. Anche i turchi sono scivolati, di fronte al loro pubblico, cedendo il passo alla capolista Monaco.

