Come vedere Portogallo-Francia in diretta streaming dall'estero

Con i quarti di finale, EURO 2024 entra nella sua fase più calda: Portogallo-Francia è di certo uno dei match più interessanti in programma. Lo puoi vedere in streaming, anche gratis grazie alla copertura della Rai (attraverso la piattaforma RaiPlay) oppure con il pass Sport di NOW. Se invece ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano, puoi fare affidamento a NordVPN (in offerta), per far transitare la tua connessione dal nostro paese.

EURO 2024: guarda Portogallo-Francia in streaming

Da una parte Ronaldo, probabilmente all’ultimo grande torneo della sua carriera (è l’unico calciatore nella storia ad aver disputato sei Europei). Dall’altra, una nuova generazione di talenti con Mbappé in prima fila, per un incontro che si preannuncia spettacolare. Il pronostico dei bookmaker vede leggermente favoriti i Bleus.

La nazionale che uscirà a testa alta dalla sfida staccherà il passe per la semifinale, dove troverà una tra Spagna e Germania. L’esito del match dipenderà dalle scelte iniziali dei due tecnici, Martinez e Deschamps. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo;

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann.

Portogallo-Francia: come vederla in streaming dall’estero

Come anticipato, puoi vedere Portogallo-Francia in streaming anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. Ecco come fare.

