Come vedere Propaganda Live in streaming dall'estero

Propaganda Live, in onda su La7 dal 2017, è un programma televisivo condotto da Diego Bianchi (in arte Zoro) in cui si racconta l’Italia tra giornalismo e ironia, con l’aiuto anche del fumettista e vignettista Marco Dambrosio (da tutti conosciuto con lo pseudonimo Makkox).

Dopo sette edizioni, la trasmissione ha un pubblico nutrito anche all’estero, dove purtroppo non è possibile seguire le puntate a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Esiste però una soluzione a questo: per vedere Propaganda Live in streaming dall’estero occorre collegarsi al sito la7.it e attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico. Il miglior servizio per qualità dello streaming e rispetto della privacy online è NordVPN, attualmente in promo a 3,99 euro al mese per due anni anziché 8,29 euro.

Come guardare Propaganda Live all’estero

La visione in streaming dall’estero di Propaganda Live richiede il collegamento al sito web la7.it e l’attivazione di una VPN.

Riguardo a quest’ultimo servizio, il punto di riferimento è NordVPN, che offre una velocità di connessione di gran lunga superiore alla concorrenza, a tutto vantaggio dell’esperienza streaming. Al di là di questo però, NordVPN garantisce anche un eccellente anonimato, grazie a una ferrea politica no-logs, l’utilizzo di un avanzato sistema di crittografia e protocolli di sicurezza avanzati (su tutti WireGuard).

Il piano di due anni è in offerta in questi giorni a 3,99 euro al mese, con in più 3 mesi extra gratuiti da regalare a un proprio amico. La promozione è a tempo limitato.

Una volta completata la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN e seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia, così da far credere ai provider di rete di effettuare una connessione dal nostro Paese: questo basterà per sbloccare i contenuti di la7.it e di tutte le altre piattaforme streaming bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

Ora non ti resta che collegarti a la7.it e selezionare il riquadro dedicato alla trasmissione Propaganda Live di Diego Bianchi.