Come vedere la puntata 42 del Grande Fratello in streaming dall'estero

Questa sera, alle 21:30, andrà in onda la 42esima puntata del Grande Fratello. La puntata sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Per chi si trova all’estero, invece, per vedere la puntata di stasera del Grande Fratello occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, servizio che consente di superare le restrizioni geografiche dei provider di rete. Al momento il punto di riferimento è NordVPN, grazie alla velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza e alle sue funzionalità per la sicurezza. Tra l’altro, oggi è in promo a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi gratis da regalare a un proprio amico.

Come guardare la puntata di oggi del Grande Fratello in streaming dall’estero

La visione della 42esima puntata di oggi del Grande Fratello in streaming dall’estero richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN.

Per quanto riguarda quest’ultimo servizio, il consiglio è di scegliere NordVPN per un’esperienza streaming più godibile e sicura. Attualmente il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese, con 3 mesi extra gratis che si possono regalare a una persona cara.

Completata la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare il Grande Fratello, dopodiché effettua il login al tuo account. Fatto anche questo, scegli un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e bypassare il blocco geografico imposto dai provider di rete.

È tutto, ora non ti resta che aprire Mediaset Infinity e selezionare il riquadro della diretta di Canale 5. A questo proposito ti ricordiamo che la puntata inizierà alle ore 21:30, subito dopo la fine del tg satirico di Striscia la notizia.

Quella di questa sera sarà una super puntata, dal momento che è prevista l’eliminazione di un nuovo concorrente: in nomination sono finite sette persone: Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona: scopri chi verrà eliminato guardando la puntata del GF in diretta streaming dall’estero.