Come vedere Qui non è Hollywood in streaming

La miniserie Qui non è Hollywood è senza alcun dubbio il contenuto più chiacchierato del momento: lo puoi vedere in streaming su Disney+. Racconta la storia del delitto di Avetrana costato la vita alla giovane Sarah Scazzi, il fatto di cronaca nera che, nell’estate del 2010, ha sconvolto l’Italia, ancora oggi al centro di accese discussioni, nonostante le sentenze della giustizia. Guardala sui tuoi dispositivi, fa parte di un catalogo continuamente arricchito da nuove uscite.

Qui non è Hollywood: guarda la miniserie in streaming

Ognuno degli episodi è dedicato a uno dei protagonisti della vicenda: la vittima Sarah, la cugina Sabrina, lo zio Michele e la zia Cosima. Attorno a loro, una piccola comunità improvvisamente finita al centro dell’attenzione mediatica. Quattro prospettive e punti di vista differenti, per gli sviluppi di un delitto ricordato come una delle pagine più buie degli ultimi decenni. La narrazione è tratta dal libro La ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la regia è di Pippo Mezzapesa. Fai un salto sulla piattaforma per saperne di più.

Una curiosità (senza spoiler): il titolo della miniserie, Qui non è Hollywood, è tratto dalla frase che qualcuno ha scritto di fronte alla casa Misseri-Serrano nei giorni successivi alla scomparsa della ragazza. L’arrivo sulla piattaforma è stato anticipato da un cambio di titolo (il nome Avetrana è stato eliminato), dovuto all’intervento del sindaco del comune tarantino.

Puoi vedere i quattro episodi in esclusiva streaming su Disney+, scegliendo una delle tre formule di abbonamento proposte: Standard con pubblicità, Standard e Premium, con prezzi da 5,99 euro al mese. Per scoprire le caratteristiche incluse in ogni piano e trovare quello più adatto a te, dai uno sguardo alla pagina dedicata.