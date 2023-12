Come vedere in streaming Raffa, la serie su Raffaella Carrà

Raffa, la docuserie su Raffaella Carrà, da oggi è finalmente disponibile in streaming su Disney+. È un contenuto che celebra la carriera di una delle icone della televisione italiana (e non solo), raccontandone anche la vita privata, partendo con il primo episodio dalla sua infanzia e dagli esordi come ballerina e attrice. Lo puoi vedere subito con un abbonamento mensile da soli 5,49 euro.

Raffa, la serie su Raffaella Carrà è in streaming

Classe 1943, scomparsa nel 2021, all’anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni, è divenuta un simbolo della cultura pop ed è stata capace, tra le altre cose, di vendere anche 60 milioni di dischi in tutto il mondo. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale condiviso dalla piattaforma.

Simbolo di libertà, regina della TV e icona LGBTQ+: Raffaella Carrà è un mito che supera ogni barriera. La docuserie ripercorre la vita pubblica e privata, l’infanzia, l’abbandono del padre, il flirt “da copertina” con Frank Sinatra, crisi e rinascite. Tutto raccontato attraverso le immagini più iconiche, l’esclusivo archivio privato e le testimonianze inedite di chi l’ha conosciuta davvero.

Ci sono in totale tre episodi a comporre la miniserie, che puoi vedere da oggi su D+ Tra gli altri, compaiono Barbara Boncompagni, Emanuele Crialese, Tiziano Ferro, Rosario Fiorello, Bob Sinclair ed Enzo Paolo Turchi. La regia è di Daniele Lucchetti. Le tre parti sono state proiettate come un unico contenuto nei cinema italiani nel mese di luglio.

L’abbonamento a Disney+ parte da soli 5,49 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità introdotto da poco in Italia. In alternativa, ci sono le formule Standard e Premium, quest’ultimo con supporto al 4K Ultra HD e con visione in contemporanea su quattro dispositivi. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

