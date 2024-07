Come vedere Real Madrid-Milan in streaming in Italia e all'estero

Il Milan di Fonseca si prepara ad un amichevole di lusso contro il Real Madrid di Ancelotti al Soldier Field di Chicago. Il match rientra nel Soccer Champions Tour 2024, l’evento che vede diverse squadre europee di alto livello sfidarsi e proseguire la propria preparazione negli Stati Uniti.

La partita si giocherà nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto alle 2.30 ora italiana. Potrai vederla in diretta streaming su DAZN, mentre se ti trovi all’estero potrai sfruttare il tuo abbonamento italiano grazie a NordVPN.

Real Madrid-Milan in streaming in italiano anche all’estero

Come dicevamo, se ti trovi all’estero per le vacanze o per ragioni lavorative e vuoi comunque guardare la partita su DAZN in italiano con NordVPN potrai farlo, aggirando così il limite geografico attivo sull’applicazione. Ti basta infatti:

Attivare un abbonamento NordVPN tramite un piano in offerta Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Aprire NordVPN e la lista dei server Selezionare un server italiano Aprire DAZN e iniziare a vedere Real Madrid-Milan in streaming in italiano

Configurare NordVPN per lo streaming sarà semplicissimo e inoltre potrai contare su un servizio che ti permette di navigare in modo anonimo, sicuro e protetto da ogni imprevisto. Insomma, guardi la partita in italiano e navighi con una protezione sicura contro ogni minaccia online.