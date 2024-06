Come vedere Repubblica Ceca-Turchia in streaming dall'estero in italiano

Con il Portogallo già sicuro del primo posto, nel gruppo F di EURO 2024 l’attenzione è tutta dedicata alla sfida tra Repubblica Ceca e Turchia. Le due formazioni si trovano rispettivamente al terzo e al secondo posto del girone, i cechi con 1 punto e i turchi di Montella a 3.

Alla formazione guidata dal tecnico italiano basterà un pareggio per assicurarsi la qualificazione diretta da seconda, mentre la Ceca deve assolutamente vincere dato che neanche un pari basterebbe per provare ad essere ripescata tra le terze, al netto del risultato della Georgia che sfiderà CR7.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport, disponibile a 14,99 euro al mese. Ma se ti trovi all’estero sarai impossibilitato ad accedere al servizio a causa delle restrizioni geografiche: un problema superabile con NordVPN.

Repubblica Ceca-Turchia: streaming in italiano dall’estero in questo modo

NordVPN ti permette infatti di selezionare un server in Italia per simulare la tua posizione nel nostro paese. Una procedura semplicissima che ti sveliamo di seguito:

Acquista un piano NordVPN con le offerte di giugno: ricorda che hai la garanzia di rimborso a 30 giorni se non sarai soddisfatto Scarica l’applicazione di NordVPN sul PC, smartphone o tablet che userai per vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali che dovrai scegliere in fase di registrazione e poi apri la lista dei server Seleziona un server in Italia a Milano o Roma Ora, sempre dallo stesso dispositivo in cui hai installato e attivato NordVPN con server italiano, puoi aprire NOW per guardare Repubblica Ceca-Turchia in streaming in italiano

NordVPN è la rete virtuale privata con cui puoi navigare con la massima sicurezza e privacy, con la certezza che i tuoi dati non possano essere intercettati o visti da nessuno. Il tutto con le migliori velocità di connessione per streaming e altre attività, protezione dai malware, un solo account per 10 dispositivi e molto altro ancora.

