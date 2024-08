Come vedere la Serie A in diretta streaming dall'estero

La Serie A Enilive sta per iniziare, ma sei ancora in vacanza all’estero? Non ti preoccupare. Puoi vedere tutte le partite in diretta streaming grazie a NordVPN. Questa VPN è stata ottimizzata con oltre 6100 server in 61 Paesi di tutto il mondo per aggirare i blocchi regionali delle piattaforme di streaming. Attivala oggi stesso a uno sconto pazzesco!

Grazie a questo servizio, una volta installata l’app multi-device sui tuoi dispositivi, hai la possibilità di cambiare posizione virtuale. In questo caso dovrai selezionare un server italiano fra quelli disponibili. Così, anche se ti trovi all’estero, la piattaforma di streaming alla quale vuoi collegarti vedrà la tua connessione in Italia. Oltre a questo, grazie alla larghezza di banda dei server, ti assicuri uno streaming senza buffering.

Serie A Enilive in esclusiva solo su DAZN

Ovviamente, per vedere tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming esclusiva devi essere abbonato a DAZN. Solo questa piattaforma trasmetterà tutti i match della nuova stagione 2024/25 del campionato italiano di calcio. Attiva subito il tuo abbonamento a partire da soli 34,99€ al mese. Cosa include questo pacchetto?

Serie A Enilive in diretta streaming;

in diretta streaming; Serie BKT;

LaLiga;

Basket Italiano ed Europeo;

Volley;

UFC;

Boxe;

NFL;

UWLC.

Tanto altro sport ti sta aspettando! Non perdere altro tempo. Preparati subito per l’inizio della Serie A Enilive il 17 agosto 2024. Abbonati adesso a DAZN.