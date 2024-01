Come vedere Sinner agli Australian Open dall'estero

Sinner-de Jong è il match degli Australian Open che vede impegnato l’altoatesino nel secondo turno della competizione: lo puoi guardare in streaming su NOW. E, se ti trovi all’estero, è sufficiente affidarsi a una soluzione come NordVPN (oggi in forte sconto) per accedere alla piattaforma da ogni paese del mondo, senza problemi o limitazioni.

Australian Open: come vedere le partite di Sinner

Il talento italiano deve fare i conti con un altro olandese, dopo aver superato non senza qualche difficoltà Van de Zandschulp al debutto. Un banco di prova per il numero 4 del ranking mondiale, contro un avversario sicuramente meno quotato sulla carta (è alla posizione 148), ma capace di uscire indenne dalle qualificazioni e di vincere in rimonta all’esordio contro Cachin. Un ostacolo da superare per continuare il percorso nel primo Slam della stagione.

È un match inedito: Sinner-de Jong non è mai andato in scena. Si giocherà quando in Italia sarà notte, alle ore 2:00 di mercoledì 17 gennaio. La cornice è quella della Margaret Court Arena di Melbourne. Come già scritto, è possibile vederla su NOW approfittando dell’offerta che mette a disposizione il pass Sport (tra le altre cose include tre partite della Serie A per ogni turno) con prezzi da soli 9,99 euro al mese.

Come scritto in apertura, per vedere in streaming dall’estero le partite degli Australian Open che hanno appena preso il via, senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua, è sufficiente affidarsi a un servizio come NordVPN (scopri l’offerta di oggi). Ecco gli step da seguire.

Aprire l’applicazione di NordVPN sul dispositivo scelto per la visione;

connettersi a uno dei server localizzati in Italia così da ottenere un indirizzo IP nazionale;

lanciare la piattaforma NOW e selezionare lo streaming della partita da guardare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.