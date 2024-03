Come vedere Sinner-Dimitrov in streaming (Miami Open)

Domani sera, alle 21:00 (ora italiana), Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si affronteranno nella finale del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW.

Per vedere Sinner-Dimitrov in streaming occorre dunque attivare il pass Sport di NOW, in promozione a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

Finale Miami Open, Sinner-Dimitrov: come vederla in streaming

Come detto, la visione della finale del Miami Open tra Sinner e Dimitrov richiede l’attivazione del pass Sport di NOW. Questo pass consente di avere accesso all’intera programmazione sportiva di Sky, quindi a Formula 1, MotoGP, tennis, NBA, Eurolega, golf, rugby, tutta la Serie B e Serie C, tre partite a turno di Serie A, le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, più lo spettacolo delle coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League).

Una volta attivato l’abbonamento, scarica l’app NOW disponibile su Android, iOS, Smart TV, set-top box, console e PC, dopodiché effettua l’accesso con le credenziali dell’account appena creato e seleziona il riquadro Live dedicato agli eventi in diretta. In questo caso puoi scegliere se avviare la riproduzione streaming di Sky Sport 1 (canale 203) o Sky Sport Tennis (canale 205).

In caso di vittoria Jannik Sinner si aggiudicherebbe il suo secondo Masters 1000, e soprattutto la seconda posizione nel ranking mondiale ATP, dietro solo alla leggenda Nole Djokovic. Dall’altra parte Dimitrov è invece già sicuro del rientro in top 10, in uno dei ritorni più clamorosi che il tennis ha conosciuto negli ultimi anni.

Proprio per l’importanza della partita, e per il grande futuro che attende Jannik da qui in avanti, il pass Sport di NOW rappresenta una sorta d’investimento “sportivo”: puoi sottoscrivere il pacchetto a soli 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro completando l’attivazione tramite questa pagina.