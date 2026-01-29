Come vedere Sinner-Djokovic in streaming gratis

La semifinale degli Australian Open sarà trasmessa in chiaro: Sinner-Djokovic andrà in onda sul NOVE in TV e in diretta streaming sul sito del canale e nell’app Discovery+ (Android, iOS), così da poterla vedere anche senza abbonamento e da tutti i dispositivi. È il regalo di Warner Bros Discovery al pubblico italiano, che potrà così seguire il campione altoatesino nel match contro uno dei suoi rivali storici.

Sinner-Djokovic gratis, anche in streaming

La sfida avrà inizio alle ore 9:00 di venerdì 30 gennaio, nella cornice del Melbourne Park. Dall’altra parte del tabellone c’è in programma l’incontro Alcaraz-Zverev. Potrebbe dunque delinearsi l’ennesima finalissima tra l’italiano e lo spagnolo, l’ennesima di una competizione che vedremo ancora a lungo ai vertici del ranking mondiale.

Per quanto riguarda il femminile, a giocarsi il titolo saranno invece Sabalenka-Rybakina. Stando ai pronostici, la bielorussa è favorita per allungare le mani sul trofeo.

Non è la prima volta che un evento sportivo ritenuto di interesse nazionale è trasmesso in chiaro, nonostante la possibilità di renderlo accessibile solo a pagamento da parte di chi ne detiene i diritti. In passato è accaduto anche con il calcio. Per ricordarlo, torniamo al maggio 2023 quando Juventus e Roma sono arrivate a giocarsi le semifinali di Europa League.

Tornando a Sinner-Djokovic, per Jannik è la sesta semifinale Slam consecutiva. È chiamato a difendere il titolo vinto nelle ultime due edizioni. Inutile nascondersi dietro a una scaramanzia tutta italiana, in questo caso è il favorito al passaggio del turno. Ai quarti ha superato lo statunitense Shelton in tre set (6-3, 6-4, 6-4), con un po’ più di fatica rispetto a quanto visto in precedenza, ma senza mai cedere il controllo del match all’avversario. Il serbo ha invece avuto via libera con il ritiro di Musetti, nonostante fosse sotto nel punteggio (4-6, 3-6, 3-1), è stato decisivo un problema muscolare alla gamba destra.