Come vedere Sinner-Fritz in diretta streaming dall'estero

Siamo giunti alla seconda giornata del Round Robin degli ATP Finals di Torino e va in scena la sfida Sinner-Fritz. Si gioca questa sera, martedì 11 novembre. L’inizio della partita è in programma dalle ore 20:30 in poi. La puoi vedere in diretta streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay, da tutti i tuoi dispositivi, anche se ti trovi all’estero e senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua, grazie alla soluzione proposta da NordVPN (guarda l’offerta).

Sinner-Fritz agli ATP Finals: guardala in streaming

Il campione italiano ha battuto de Minaur nel match d’esordio (6-3, 6-4), mentre l’avversario statunitense, il numero 5 del ranking mondiale, ha avuto la meglio contro un rivale tosto come Medvedev (6-3, 6-4). I due si sono affrontati in tre occasioni: due successi a favore dell’altoatesino e uno per l’americano.

Come anticipato, la partita potrà essere seguita in diretta streaming gratis dall’Inalpi Arena del capoluogo piemontese, visibile su tutti i dispositivi attraverso RaiPlay (oppure in TV su Rai 2). Vale anche se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano: devi solo affidarti a NordVPN (scopri la promo), seguendo la breve guida che trovi a fondo articolo.

I match degli ATP Finals di Torino sono trasmessi in chiaro, accessibili a tutti senza alcun tipo di abbonamento. La piattaforma della Rai è fruibile da sito Web oppure mediante app, su computer, smartphone, tablet, televisori e altri dispositivi.

Come vedere la partita dall’estero (in italiano)

Ecco come fare per vedere in streaming Sinner-Fritz dall’estero con la telecronaca in italiano. È facile, veloce e alla portata di tutti.

Apri l’applicazione di NordVPN (in sconto) sul dispositivo che hai scelto per guardarla;

collegati a un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP locale;

avvia lo streaming su RaiPlay e goditi il match.