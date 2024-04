Come vedere Sinner-Korda in streaming (ATP Montecarlo)

Oggi, non prima delle ore 12:20, Jannik Sinner affronterà Sebastian Korda nel secondo turno dell’ATP di Montecarlo. È il secondo incontro in programma sul campo centrale, dopo quello che vedrà il campione uscente Rublev opposto all’australiano Popyrin. In TV sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in diretta streaming su NOW grazie al pass Sport.

Al momento i precedenti dicono una vittoria per l’azzurro e una per l’americano, che si è imposto nell’ultima sfida tra i due disputata all’inizio dello scorso anno ad Adelaide con il punteggio di 7-5, 6-1 ai quarti di finale (Korda avrebbe poi perso in finale per mano di Novak Djokovic). Gli scommettitori non sembrano comunque dare molto peso a quanto accaduto un anno fa in Australia, dal momento che la vittoria di Jannik presenta una quota irrisoria.

ATP Montecarlo: come vedere Sinner-Korda in streaming

Per vedere Sinner-Korda in streaming occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW. Si tratta del pacchetto che offre la visione di tutto lo sport di Sky, sia in diretta che on-demand.

Al momento è in offerta a 9,99 euro al mese anziché 14,99 euro, con un tempo di permanenza minimo richiesto di 12 mesi. Una volta completata la sottoscrizione, l’accesso a tutti i canali di sport di Sky è immediato: è sufficiente scaricare l’app NOW, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PC Windows, Mac, Smart TV, set-top box e console per videogiochi.

Da oggi inizia dunque il torneo di Jannik Sinner nel primo Masters 1000 sulla terra rossa di quest’anno. L’azzurro è chiamato a difendere il secondo posto del ranking, conquistato all’indomani del successo a Miami in finale contro Grigor Dimitrov: dopo il forfait di Carlos Alcaraz, a Jannik basterà arrivare in semifinale, pareggiando così il risultato ottenuto lo scorso anno (quando venne beffato in modo incredibile da Holger Rune).