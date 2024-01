Come vedere Sinner-Rublev in streaming dall'estero

Sinner-Rublev è il quarto di finale degli Australian Open più equilibrato tra quelli del tabellone: mette il talento italiano, attuale numero 4 al mondo, di fronte al russo che lo segue nel ranking. La puoi vedere in streaming su NOW. Anche chi si trova all’estero la può guardare in diretta con la telecronaca nella nostra lingua, semplicemente affidandosi a una soluzione come NordVPN. Secondo il calendario del torneo, la partita dovrebbe iniziare martedì 23 gennaio alle ore 10:15, presso la Rod Laver Arena.

Guarda in streaming dall’estero Sinner-Rublev

Le altre tre gare in programma, che decreteranno l’accesso alle semifinali, sono Djokovic-Fritz (il serbo e l’altoatesino potrebbero incontrarsi di nuovo), Hurkacz-Medvedev e quella tra i vincitori dei match Zverev-Norrie e Kecmanovic-Alcaraz, ancora in corso nel momento in cui è pubblicato questo articolo. È possibile seguirle tutte grazie alla copertura garantita dalla piattaforma di Sky.

Ecco dunque come vedere in streaming la partita dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano, seguendo questi pochi e semplici passaggi, da effettuare su smartphone, tablet, computer e altro ancora.

Aprire l’applicazione di NordVPN sul dispositivo scelto per guardare la partita;

attivare la connessione a uno dei server italiano disponibili;

lanciare l’app di NOW e iniziare la visione (è necessario il pass Sport in sconto da 9,99 euro al mese).

Grazie all’offerta per il nuovo anno, oggi è possibile attivare l’abbonamento al servizio di NordVPN approfittando di sconti fino al 67% sui piani proposti. Non solo includono l’accesso illimitato a un Virtual Private Network con migliaia di server distribuiti in tutto il mondo, ma anche una protezione avanzata contro i malware, il blocco del tracciamento online e molti altri strumenti a tutela della privacy e dei dati personali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.