Come vedere Slovan - Milan in live streaming dall'estero

Slovan – Milan: dove vederla in streaming

La partita si giocherà alle ore 18:45 allo stadio Tehelné pole di Bratislava, in Slovacchia. Al momento il Milan si trova al 20° posto nel girone unico con 6 punti, arrivati da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 4 gare. Lo Slovan Bratislava è ultimo in classifica con 0 punti, avendo perso tutte e 4 le partite giocate finora.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo questa sera con Slovan – Milan.

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3) : Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Kucka, Ignatenko, Tolic; Barseghyan, Strelec, Mak. Allenatore: Weiss.

: Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Kucka, Ignatenko, Tolic; Barseghyan, Strelec, Mak. Allenatore: Weiss. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. Allenatore: Fonseca.