Come vedere Taylor Mega e Jovanotti a Belve in streaming dall'estero

Taylor Mega, Jovanotti e Vittorio Feltri sono gli ospiti di Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve, in onda questa sera alle ore 21:20. Puoi vedere il programma in streaming su RaiPlay dai tuoi dispositivi, in diretta oppure on-demand, anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (in offerta). Scegli tu se guardarlo sul display dello smartphone o del tablet oppure sullo schermo del computer o sul televisore.

Guarda Belve in streaming: tocca a Taylor Mega e Jovanotti

Di cosa si parlerà? Stando alle anticipazioni, l’influencer e modella (all’anagrafe Elisia Todesco) toccherà il tema legato al dissing di Fedez contro Tony Effe a cui ha partecipato, mentre il cantautore cercherà di dribblare le domande in merito a un passato presunto flirt con Valeria Marini. Nulla è invece trapelato per quanto riguarda il giornalista bergamasco, come noto dal carattere non esattamente tranquillo. Le aspettative sono alte, considerando quanto avvenuto solo una settimana fa, quando lo showman Teo Mammucari ha abbandonato lo studio a metà dell’intervista, palesemente infastidito dall’atteggiamento della conduttrice.

I tre ospiti della nuova puntata di questa sera, Taylor Mega, Jovanotti e Vittorio Feltri, si sottoporranno al confronto tipico del format, sempre senza sconti, mettendosi in gioco e raccontandosi, non nascondendosi dietro ad alcun filtro, bersagliati da richieste spesso irriverenti e graffianti, toccando anche temi intimi e profondi.

