Come vedere Zheng-Sabalenka in streaming dall'estero

Zheng-Sabalenka è la finale del singolare femminile agli Australian Open. La puoi vedere in streaming su DAZN, anche dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano, affidandoti a una soluzione come NordVPN: è semplice e conveniente. Vedremo più avanti nell’articolo come fare con una mini-guida da seguire passo passo.

Guarda in streaming dall’estero Zheng-Sabalenka

La partita è in programma nella cornice della Rod Laver Arena di Melbourne, alle ore 09:30 di sabato 27 gennaio. Mette di fronte due atlete diverse per stile e temperamento, capaci fin qui di esprimere un buon gioco per sbarazzarsi della concorrenza.

Il pronostico è inevitabilmente a favore della bielorussa, alla sua terza finale Slam in carriera, numero due del ranking mondiale e già capace di sbarazzarsi, nel torneo, di Gauff (4) in semifinale e di Krejcikova (9) nei quarti. La tennista cinese, numero 12 della classifica, ha invece invece avuto fin qui un percorso più agevole: da molti è definita l’erede della connazionale Li Na.

Ecco come vedere Zheng-Sabalenka, il match decisivo del singolare femminile agli Australian Open, dall’estero e con la telecronaca in italiano, in modo semplice e conveniente.

Lanciare l’applicazione di NordVPN (oggi in sconto) sul dispositivo scelto;

connettersi a uno server italiano tra quelli proposti;

iniziare lo streaming su DAZN e godersi lo spettacolo dell’incontro.

Per vedere la fase conclusiva degli Australian Open, inclusa la finale del singolare maschile che vedrà in campo Sinner, è sufficiente l’abbonamento START di DAZN, il più economico tra i piani proposti dalla piattaforma, da attivare con prezzi da 11,m99 euro al mese. È la formula che include, tra le altre cose, anche il calcio femminile, una selezione di sfide NFL, i combattimenti del circuito UFC, il basket, la pallavolo, il rugby e la boxe.

