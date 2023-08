Comincia la Serie A: guardala in streaming dove vuoi

La Serie A TIM 2023-2024 è ai nastri di partenza comincia e promette di portare spettacolo, azione e momenti indimenticabili direttamente sullo schermo dei tuoi dispositivi. DAZN, anche quest’anno, ti offre l’opportunità di guardare tutte le partite della Serie A e tanto altro, ovunque tu sia.

Serie A al via: guardala su DAZN e il programma della prima giornata

DAZN è la risposta a tutte le tue esigenze di intrattenimento sportivo. Con un abbonamento a DAZN, non solo avrai accesso a tutte le partite della Serie A TIM, ma anche alla Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo di Eleven Sports, l’NFL, il tennis, l’UFC, il ciclismo e molto altro ancora. È come avere un mondo intero di sport a portata di mano, pronto a coinvolgerti con azione, passione e vittorie emozionanti.

Non importa dove ti trovi o cosa stai facendo, con DAZN potrai goderti lo spettacolo del calcio e di tantissimi altri sport ovunque tu sia. Che tu sia a casa, in viaggio o in pausa pranzo al lavoro, basterà avere un dispositivo connesso a Internet per avere accesso a un flusso continuo di emozioni sportive. Hai il controllo totale sulle tue scelte di visualizzazione e puoi decidere quando e dove guardare le tue partite preferite.

La prima giornata della Serie A TIM 2023-2024 è carica di partite mozzafiato, e DAZN ti offre l’opportunità di non perderne nemmeno una. Ecco il programma:

Empoli vs Verona alle 18:30

alle 18:30 Frosinone vs Napoli alle 18:30

alle 18:30 Genoa vs Fiorentina alle 20:45

alle 20:45 Inter vs Monza alle 20:45

Domenica 20 agosto

Roma vs Salernitana alle 18:30

alle 18:30 Sassuolo vs Atalanta alle 18:30

alle 18:30 Lecce vs Lazio alle 20:45

alle 20:45 Udinese vs Juventus alle 20:45

Lunedì 21 agosto

Torino vs Cagliari alle 18:30

alle 18:30 Bologna vs Milan alle 20:45

Da domani, la Serie A TIM prenderà il via con uno spettacolo di calcio che non ti puoi permettere di perdere. E con DAZN, avrai la flessibilità di goderti tutte queste partite e molto altro ancora senza limiti di orario e luogo.

