Community di X, nuovi filtri e opzioni di ordinamento

X ha deciso di dare una bella rinfrescata alle sue Community, le aree tematiche dove gli utenti possono discutere dei loro interessi.

Novità per le Community di X: filtri, ordinamenti e possibilità di vedere i propri post

Ora le schede per accedere alle Community più popolari sono in bella mostra nella home page dell’app, proprio accanto al feed “Per te” e alle altre Liste. Inoltre, è possibile personalizzare le timeline individuali in base a ciò che è di tendenza, nuovo o popolare. Non solo: si potranno anche filtrare i contenuti per vedere solo i propri post e le risposte all’interno della Community.

Se si sceglie di ordinare i contenuti per popolarità, si avrà a disposizione un ventaglio di opzioni: si potranno visualizzare i post più popolari del giorno, della settimana, del mese, dell’anno o di sempre. In questo modo scovare i contenuti più interessanti in base alle proprie preferenze sarà facilissimo. Altra novità: ora si potranno vedere rapidamente tutti i propri post e le risposte all’interno di una Community.

Roll out graduale a partire da iOS

Per ora, queste novità sono disponibili solo per gli utenti che hanno aggiornato l’app di X su iOS. Ma niente paura: il team sta lavorando per portare queste funzionalità anche sul web e su Android. Questione di tempo, insomma.

Communities are now fully integrated across X! With this update: 👀 Community posts and replies are visible to your followers and other people on X.

🤝 Everyone on X can reply to Community posts– including non-members– but replies from Community members will be prioritized.

✏️… — Communities (@HiCommunities) February 3, 2025

X scommette sulle Community per attrarre nuovi utenti, ma non solo…

Lo scopo dichiarato di questo restyling è di un rendere la piattaforma più attraente per chi cerca discussioni mirate e approfondite. Ma le Community di X non servono solo ad attirare più utenti. Potrebbero anche giocare un ruolo chiave negli sforzi dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale. Già, perché queste bacheche di discussione tematiche sono una miniera d’oro di dati che possono essere condivisi con le aziende che vogliono addestrare i loro modelli AI.