Compass sostiene i tuoi progetti: prestito online fino a 30.000€

Compass potrebbe essere la soluzione perfetta per te: se oggi stai leggendo questo articolo probabilmente vuoi richiedere un prestito personale ma non sai a quale realtà affidarti. Non a caso, sono già oltre 10.000.000 i clienti che hanno scelto Compass per richiedere un prestito personale. Le opzioni che ti vengono proposte sono due, procedere con la richiesta online oppure recarti in una delle filiali.

Grazie a Compass non dovrai più rimandare i tuoi acquisti perchè puoi richiedere il tuo prestito in un solo giorno. I prodotti e i servizi pensati per te sono diversi e tutti puntano a soddisfare le più svariate esigenze personali. Non mancano, infatti, soluzioni personalizzate che ti permetteranno di scegliere il finanziamento più in linea con le tue esigenze.

Inizia subito chiedendo il tuo prestito online, riceverai la risposta in un solo giorno. Accedendo alla pagina web Compass, puoi scegliere il tuo obiettivo, inserire la somma di denaro che ti serve e la rata mensile che vorresti pagare.

Compass: la soluzione per realizzare i tuoi progetti

Non vedi l’ora di poter portare a termine tutti i tuoi progetti? Con Compass realizzare i sogni non è più un problema. Con l’obiettivo di soddisfare ogni esigenza, infatti, Compass ti propone dei finanziamenti in grado di sostenerti per ogni progetto. Tra le opzioni che ti vengono proposte vi è quella di poter combinare in maniera personalizzata la rata e la durata del tuo prestito presonale, decidere di saltare una rata una volta all’anno senza costi aggiuntivi o consolidare prestiti già in corso in modo da tenere sempre sotto controllo tutte le tue spese.

Non a caso, Compass offre un prestito personale con liquidità fino a 30.000 euro per dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati. Non perdere altro tempo, scegli una delle soluzioni studiate su misura per te: avrai risposta in un solo giorno.