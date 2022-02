Compra criptovalute in tutta semplicità con Binance

A volte si evita di entrare nel mondo delle criptovalute soltanto per paura di iniziare, per paura di non sapere cosa fare e cosa muoversi. La verità è che, come ogni altra cosa, soltanto col tempo e con la pratica si potrà raggiungere un livello abbastanza alto di maturità. Tuttavia, partire con un piccolissimo aiuto, almeno per quanto riguarda le meccaniche di acquisto e vendita, potrebbe sicuramente aiutare e non poco. Questo è ciò che fa Binance, grazie alla sua vasta gamma di possibilità per comprare Crypto di ogni genere. Vediamo subito nel dettagli di cosa si tratta.

Binance: acquisto di criptovalute anche con carta e bonifico SEPA

Ancora prima che i servizi di pagamento digitali prendessero il sopravvento, introducendo lo scambio di denaro rapido in modalità P2P, l’unico modo conosciuto per inviare denaro da un conto bancario all’altro era attraverso il bonifico SEPA (ovvero quello operante in Europa). Questo significa che, molte persone che vorrebbero provare ad entrare nel mercato delle criptovalute, potrebbero trovarsi più a suo agio con questa tipologia di pagamento.

Binance ha quindi deciso di puntare proprio su una quantità elevata di possibilità per l’acquisto di monete digitali. In particolare infatti, sarà possibile procedere tramite: deposito con carta, carta di credito o debito, scambio di denaro P2P (tra cui anche il bonifico bancario e molte altre opzioni), saldo di cassa e altri pagamenti di terze parti (come Simplex o Banxa).

Ma Binance rimane anche un’ottima piattaforma di investimento, e non solo per quanto riguarda le Crypto. Da poco tempo infatti, anche il mercato degli NFT si è dimostrato molto importante, perciò, la stessa azienda ha deciso di offrire delle possibilità di acquisto e guadagno. Inoltre, qualunque sia la tipologia di criptovaluta scelta, le commissioni di deposito saranno sempre e comunque gratuite. Le tasse di prelievo invece varieranno in base alla moneta utilizzata.

Inoltre, Binance risulta essere un servizio anche molto attivo sulla community, soprattutto grazie ad un canale Telegram sempre attivo ed aggiornato. La piattaforma sarà poi disponibile sia online per dispositivi desktop, che tramite applicazione per smartphone e tablet. In particolare, i device e i sistemi operativi supportati saranno: iOS, Android, macOS, Windows e Linux.

