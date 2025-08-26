 Con Trade Republic i tuoi risparmi ora valgono il 2%: scopri come
Ora i tuoi risparmi valgono il 2% con Trade Republic: scopri questa incredibile opportunità e come attivarla per beneficiarne immediatamente.
Ora i tuoi risparmi valgono il 2% con Trade Republic: scopri questa incredibile opportunità e come attivarla per beneficiarne immediatamente.
Scegliendo Trade Republic dai più valore ai tuoi risparmi. Ottieni dalla tua liquidità il 2% di interesse senza massimale, riconosciuto ogni mese sul tuo conto corrente. Registra subito sulla piattaforma! Otterrai un vero e proprio conto corrente con tanto di coordinate bancarie italiane e carta di debito per gestire pagamenti e prelievi in tutto il mondo, senza limiti.

Grazie alla tua nuova carta i tuoi acquisti valgono l’1% di Saveback. In pratica, ad ogni acquisto verrà inviato l’1% di ritorno economico direttamente ai tuoi piani di accumulo attivi nella piattaforma. Tu non dovrai fare nulla. In base agli acquisti compatibili con questa iniziativa, potrai alimentare i tuoi investimenti tramite i piani di accumulo.

Ma non è tutto. Infatti, grazie a Round Up tutti i tuoi pagamenti con carta vengono arrotondati all’euro intero successivo che verrà investito in un’azione o in un ETF, sarai tu a scegliere. Addirittura, potrai anche attivare un moltiplicatore per investire somme maggiori, in base alle tue preferenze.

Trade Republic: tanti prodotti un unico servizio

Con Trade Republic hai capito bene che ottieni l’accesso a tantissimi prodotti attraverso un unico servizio sicuro e affidabile. Registra subito sulla piattaforma! La prima carta è a canone zero e ti permette di investire spendendo. Insomma, un vero e proprio affare visto che anche il conto è a canone zero.

Tutti i pagamenti con carta sono soggette a Saveback tranne:

  • Pagamenti P2P, ricariche di conti (Curve, PayPal, MangoPay e altro);
  • Prelievi bancomat;
  • Prelievi di contanti manuali (presso uno sportello bancario);
  • Transazioni di gioco d’azzardo, bonifici e vaglia postali;
  • Transazioni per finanziare conti (come ricariche da altre banche, ricariche su carta prepagata e operazione di finanziamento del conto);
  • Transazioni simili a contanti (come assegni di viaggio, ordini di denaro/criptovalute, acquisto di fiches del casinò);
  • Operazioni su titoli/investimenti.
26 ago 2025

26 ago 2025
