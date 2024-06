Computer lento? Migliora le prestazioni con CCleaner

Stanco di un computer che arranca e si blocca continuamente? Tra i migliori strumenti da utilizzare per migliorare le prestazioni del PC c’è CCleaner, un potentissimo tool di pulizia e ottimizzazione del PC ti aiuta a liberarti dai file inutili, dagli errori di sistema e dai driver obsoleti che rallentano il tuo computer e ne minacciano la sicurezza. Ottienilo, grazie a una promozione in corso, scontato del 15% per un anno di abbonamento e 3 dispositivi supportati.

Vantaggi di CCleaner e come ottenerlo in sconto

Con CCleaner puoi:

Aumentare le prestazioni fino al 34%: elimina i file temporanei, ripara il registro di sistema e aggiorna i driver per un PC più veloce e reattivo;

le prestazioni fino al 34%: elimina i file temporanei, ripara il registro di sistema e aggiorna i driver per un PC più veloce e reattivo; Navigare in sicurezza: cancella la cronologia, i cookie e i dati di tracciamento per proteggere la tua privacy online;

in sicurezza: cancella la cronologia, i cookie e i dati di tracciamento per proteggere la tua privacy online; Ridurre gli errori e i crash: risolvi i problemi di stabilità del sistema causati da errori di registro e driver obsoleti;

gli errori e i crash: risolvi i problemi di stabilità del sistema causati da errori di registro e driver obsoleti; Un avvio più rapido: disabilita i programmi inutili che si avviano automaticamente all’accensione del computer.

Ora, per un periodo limitato, puoi acquistare CCleaner Professional Plus con uno sconto del 15%. Paga solo 34,95€ invece di 49,95€ per un anno intero di abbonamento e ottieni l’accesso a tutte le funzionalità avanzate, incluso il supporto per 3 dispositivi (PC, Mac e Android). Un’ottima occasione per dare nuova vita al tuo computer.