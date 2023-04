Computer LENTO? Non cambiarlo, RINNOVALO con IObit

Se il tuo computer è diventato lento non cambiarlo spendendo un mucchio di soldi. Risolvi il problema con le soluzioni IObit per ottimizzazione, manutenzione e sicurezza. Tra l’altro in questo momento sono tutte in promozione grazie all’iniziativa che festeggia i 17 anni di anniversario di questa azienda incredibile.

Con Advanced SystemCare 16 PRO trasformi il tuo PC rendendolo più veloce del 200%. La tecnologia di questo software è in grado di rilevare in pochi minuti tutte le criticità del tuo dispositivo e correggerle velocemente, mantenendolo in buona salute per tutto il tempo in cui rimane in funzione la sua suite.

Grazie a Driver Booster 10 PRO hai tra le mani uno dei migliori programmi di aggiornamento dei driver. Questo sistema è in grado di mantenere aggiornati oltre 8.500.000 driver e componenti di giochi popolari. Anche questo software è in offerta a un prezzo speciale.

Concludiamo la linea Ottimizzazione e Manutenzione con 2 prodotti eccellenti. Il primo è IObit Uninstaller 12 PRO e l’altro è Smart Defrag 8 PRO. Tutte e due hanno lo stesso obiettivo agendo in maniera differente: risolvere il problema del computer lento disinstallando completamente le applicazioni e deframmentando automaticamente i file.

Computer lento? Forse hai bisogno di maggiore sicurezza

A volte la causa di un computer lento può essere un problema di sicurezza. Per fortuna che in tuo aiuto c’è IObit e le sue due soluzioni in grado di proteggere il tuo PC da qualsiasi attacco malevolo. Attiva subito quella che ti serve con uno sconto pazzesco.

Scegliendo IObit Malware Fighter 10 PRO hai una protezione completa contro qualsiasi minaccia online reale o presunta. Il suo potente software è in grado di rilevare e rimuovere all’istante 209 milioni di minacce oltre a bloccare qualsiasi attacco ransomware. Inoltre, potrai anche proteggere i tuoi dati personali con password sicure.

Con Protected Folder installi sul tuo PC un sistema di sicurezza che protegge i tuoi file da attacchi dannosi con una password per tutti i file. Così proteggerai anche la privacy degli altri se tratti informazioni che non sono solo tue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.