Computer lento? Velocizzarlo ora è possibile, con CCleaner cambia tutto (-50%)

Velocizzare il proprio computer Windows non è una missione impossibile. Ricorrendo agli strumenti giusti, infatti, è possibile migliorare in modo significativo le prestazioni del proprio dispositivo, andando a ottimizzare le risorse e a sfruttare al massimo l’hardware a disposizione. Lo stesso vale anche per il Mac e per i dispositivi Android. Con il tool giusto è sempre possibile ottenere un salto prestazionale importante.

Per questo motivo, scegliere CCleaner Pro Plus può risultare la mossa decisiva. Grazie alle varie funzioni integrate nel software, infatti, è possibile ottenere un boost prestazionale importante, riuscendo a sfruttare al meglio le risorse disponibili e migliorare anche l’autonomia per i dispositivi a batteria.

In questo momento, puntare sul servizio è ancora più conveniente grazie a uno sconto del 50% che riduce il prezzo a 29,97€ per il primo anno anno. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di CCleaner, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

CCleaner fa la differenza

Con CCleaner Pro Plus è possibile accedere a una suite di strumenti pensati per migliorare le prestazioni del proprio dispositivo, andando a ottimizzare le risorse disponibili, anche grazie alla funzione Driver Updater che consente di mantenere sempre aggiornato il software.

Sono inclusi anche il sistema PC Health Check, per tenere sotto controllo lo stato di salute del computer, e gli strumenti per proteggere la privacy e per effettuare pulizie periodiche del software. Ricorrendo agli strumenti integrati è possibile velocizzare fino al 34% il computer e, per i notebook, ottenere un miglioramento fino al 30% dell’autonomia.

Con CCleaner Pro Plus sono inclusi anche i tool per migliorare le prestazioni di Mac e dispositivi Android oltre alla possibilità di attivare i software su 3 dispositivi in contemporanea, per sfruttare al massimo il proprio hardware. In questo momento, con lo sconto del 50% è possibile ridurre il costo del servizio a 29,97€ per il primo anno (il prezzo è IVA inclusa).

