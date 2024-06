Computex 2024: MSI Claw 8 AI+ e notebook con IA

MSI ha mostrato diversi prodotti al Computex 2024 di Taipei, tra cui la nuova console Claw 8 AI+, prima al mondo con processore Intel Lunar Lake. L’azienda taiwanese ha annunciato anche nuovi notebook con processori Intel Lunar Lake e AMD Ryzen AI 300 che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

MSI Claw 8 AI+: specifiche parziali

MSI non ha comunicato tutte le specifiche della nuova console. Il processore non è noto perché Intel ha solo annunciato l’architettura (i modelli verranno comunicati nel terzo trimestre). Claw 8 AI+ ha uno schermo touch da 8 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

La dotazione hardware comprende inoltre fino a 32 GB di RAM, SSD PCI 4.0 da 1 TB in formato M.2 2280 e batteria da 80 Wh. È inoltre presente una seconda porta USB Type-C con supporto Thunderbolt 4. MSI ha modificato il telaio e migliorato il feedback tattile dei pulsanti LB/RB. Gli utenti potranno acquistare anche una versione dell’originale Claw ispirata al Pip-Boy della serie Fallout.

Notebook con IA

MSI ha svelato quattro notebook con processori Intel Lunar Lake: Prestige AI+ da 13, 14 e 16 pollici, e Summit AI+ da 13 pollici. Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ e Creator A16 AI+ integrano invece i processori AMD Ryzen AI 300. Alcuni modelli sono equipaggiati con schede video NVIDIA GeForce RTX 40 che incrementano ulteriormente le prestazioni complessive durante l’uso delle funzionalità IA.

Le specifiche complete verranno comunicate in prossimità del lancio sul mercato (non prima del terzo trimestre per i notebook con processori Intel Lunar Lake).