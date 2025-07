Con Airalo puoi navigare all'estero senza i costi folli del roaming: provalo gratis

Se stai preparando le valigie per una meta lontana come gli Stati Uniti, la Cina o qualsiasi altro Paese extra UE, una delle prime cose da sistemare è l’accesso a Internet. Con il roaming internazionale ancora costoso in molti Paesi, trovare un’alternativa pratica e conveniente è essenziale.

Se il tuo smartphone è compatibile con la tecnologia eSIM, Airalo rappresenta una delle soluzioni più intelligenti per restare online ovunque. E in questo momento è ancora più interessante: i nuovi utenti ricevono 1 GB di dati gratuiti validi per 24 ore in oltre 200 destinazioni nel mondo. Basta registrarsi sul sito ufficiale per attivare la eSIM di benvenuto gratuita in pochi minuti.

Quali sono i vantaggi di Airalo?

Il servizio è pensato per chi viaggia spesso o ha bisogno di una connessione temporanea ma affidabile. Una volta registrato, selezioni il Paese che stai per visitare e ricevi il profilo eSIM da attivare al momento dell’arrivo. In pochi passaggi sei già connesso, senza bisogno di SIM fisiche o costi imprevisti.

Airalo offre anche piani aggiuntivi flessibili, perfetti per ogni tipo di esigenza. Tra le opzioni più popolari ci sono i pacchetti da 10 GB per 30 giorni a circa 26€, oppure dati illimitati per 10 giorni a circa 32,50€ (prezzi indicativi, variabili in base alla destinazione).

Facile da usare, economico e disponibile in tutto il mondo, Airalo è la scelta giusta per chi vuole restare connesso durante i viaggi all’estero senza sorprese. E con la prima eSIM gratuita, è il momento perfetto per provarlo.