Con Aruba Drive spazio di archiviazione illimitato: tutti i piani sono in sconto

Hai bisogno di un cloud storage dove archiviare i tuoi file in modo sicuro? Dovresti provare Aruba Drive, piattaforma che offre ai suoi utenti spazio illimitato di archiviazione per salvare e condividere dati.

Oltre allo spazio illimitato, mette a disposizione la sincronizzazione tra le app desktop e mobile, con conservazione dei file su territorio italiano. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio i piani proposti, che in questo momento per i nuovi utenti sono tutti in sconto sul sito ufficiale di Aruba .

Cosa offrono i piani di archiviazione cloud di Aruba

Aruba Drive integra diversi strumenti di lavoro, con accesso semplificato e in totale sicurezza dei propri dati. A disposizione ci sono tre piani:

Aruba Drive Easy : costa 25€ + IVA per il primo anno , che diventano poi 45€ al rinnovo. Include 1 utenza e 8 GB ;

: costa , che diventano poi 45€ al rinnovo. Include ; Aruba Drive Advanced : al prezzo di 50€ per il primo anno (poi 90 euro + IVA), offre 1 utenza e 10 GB , oltre a strumenti di lavoro e la sincronizzazione con app per PC e smartphone ;

: al prezzo di (poi 90 euro + IVA), offre , oltre a e la ; Aruba Drive Professional: le utenze diventano 30, con 20 GB inclusi al costo di 150€ per il primo anno (poi 285 euro + IVA).

Ogni documento viene protetto con accesso criptato, ed è l’utente stesso a decidere chi può visualizzare o modificare i contenuti, per avere così massima sicurezza e controllo. Presenti tool di collaborazione avanzati, come Office online, cartelle condivise e monitoraggio delle attività, ideali per ottimizzare il lavoro di team e migliorare l’organizzazione quotidiana.

I dati center sono certificati e situati in Italia, e non è finita qui: ad Aruba Drive è possibile associare anche un dominio e 5 caselle email. Per scoprire tutti i dettagli sul servizio basta andare sul sito di Aruba.