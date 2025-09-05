 Con AVG Internet Security ti proteggi dai link dannosi a soli
I messaggi di phishing con link dannosi mascherati possono creare seri danni se ci si clicca sopra. Con AVG ciò non sarà più un rischio.
Sicurezza Antivirus
Oggi più che mai è fondamentale tutelarsi quando si naviga online: le minacce informatiche aumentano e diventano sempre più sofisticate. AVG Internet Security rappresenta una soluzione completa per difendere i tuoi dispositivi e i tuoi dati, grazie a strumenti pensati per bloccare in tempo reale i rischi presenti sul web.

Una delle funzioni chiave è LinkScanner, che controlla i link prima ancora che tu ci clicchi, individuando possibili pericoli nascosti come phishing, virus, spyware o ransomware. In questo modo puoi evitare di finire su siti compromessi e proteggere la tua privacy ancora prima di esporla a rischi concreti.

In questo periodo, grazie a una promo dedicata, AVG Internet Security è disponibile a soli 3,13€ al mese con piano annuale, invece di 7,83€, pari a uno sconto del 60%. Così proteggi ben 10 dispositivi, desktop e mobile.

Tutte le funzioni di AVG Internet Security

Il software proposto da AVG non si limita al blocco dei siti pericolosi, ma offre una protezione a 360°:

  • Antivirus sempre attivo che intercetta malware, trojan, ransomware e spyware;
  • Analisi delle reti Wi-Fi per identificare eventuali falle di sicurezza, sia su connessioni pubbliche sia private;
  • Firewall intelligente, che gestisce il traffico di rete e blocca le connessioni sospette;
  • Difesa della posta elettronica, con scansione preventiva degli allegati;
  • Secure Browser, un ambiente protetto per fare shopping online o accedere ai servizi bancari in totale tranquillità.

Con questa offerta speciale, hai l’opportunità di ottenere una protezione completa a un costo contenuto: solo 3,13€ al mese per il primo anno per proteggere tutti i tuoi device. È il momento giusto per blindare i tuoi dispositivi e navigare senza preoccupazioni.

5 set 2025

Edoardo D'amato
5 set 2025
