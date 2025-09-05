Con AVG Internet Security ti proteggi dai link dannosi a soli

Oggi più che mai è fondamentale tutelarsi quando si naviga online: le minacce informatiche aumentano e diventano sempre più sofisticate. AVG Internet Security rappresenta una soluzione completa per difendere i tuoi dispositivi e i tuoi dati, grazie a strumenti pensati per bloccare in tempo reale i rischi presenti sul web.

Una delle funzioni chiave è LinkScanner, che controlla i link prima ancora che tu ci clicchi, individuando possibili pericoli nascosti come phishing, virus, spyware o ransomware. In questo modo puoi evitare di finire su siti compromessi e proteggere la tua privacy ancora prima di esporla a rischi concreti.

In questo periodo, grazie a una promo dedicata, AVG Internet Security è disponibile a soli 3,13€ al mese con piano annuale, invece di 7,83€, pari a uno sconto del 60%. Così proteggi ben 10 dispositivi, desktop e mobile.

Tutte le funzioni di AVG Internet Security

Il software proposto da AVG non si limita al blocco dei siti pericolosi, ma offre una protezione a 360°:

Antivirus sempre attivo che intercetta malware, trojan, ransomware e spyware;

che intercetta malware, trojan, ransomware e spyware; Analisi delle reti Wi-Fi per identificare eventuali falle di sicurezza, sia su connessioni pubbliche sia private;

per identificare eventuali falle di sicurezza, sia su connessioni pubbliche sia private; Firewall intelligente , che gestisce il traffico di rete e blocca le connessioni sospette;

, che gestisce il traffico di rete e blocca le connessioni sospette; Difesa della posta elettronica , con scansione preventiva degli allegati;

, con scansione preventiva degli allegati; Secure Browser, un ambiente protetto per fare shopping online o accedere ai servizi bancari in totale tranquillità.

Con questa offerta speciale, hai l’opportunità di ottenere una protezione completa a un costo contenuto: solo 3,13€ al mese per il primo anno per proteggere tutti i tuoi device. È il momento giusto per blindare i tuoi dispositivi e navigare senza preoccupazioni.