Con Babbel impari le lingue, per te piano a vita a -60%

Hai sempre desiderato imparare una nuova lingua? Stai organizzando il tuo prossimo viaggio e vuoi imparare alcune espressioni che possono aiutarti ad affrontare situazioni comuni in un luogo differente dal tuo? Con Babbel imparare una nuova lingua non è mai stato cosi semplice: oggi puoi acquistare l’abbonamento a vita usufruendo di uno speciale sconto del 60% che ti consente, di conseguenza, di pagare solamente 239,99 euro. L’offerta attualmente in corso ti dà l’opportunità di risparmiare sul prezzo di listino che è di ben 599,99 euro.

Acquistando l’abbonamento “Lifetime” dunque hai a disposizione uno strumento dall’ottimo rapporto qualità/prezzo con:

Accesso illimitato per sempre

per sempre Lezioni, giochi e podcast in 14 lingue

Non perdere altro tempo, inizia subito ad imparare con Babbel!

Babbel: impara una lingua giocando

Imparare una lingua non è per niente semplice, soprattutto se non si ha l’opportunità di parlare con madrelingua. Ecco perchè Babbel nasce con l’obiettivo di semplificare i processi di apprendimento!

Grazie a Babbel puoi finalmente fare esercizio con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici ma non solo. Con questa piattaforma hai l’opportunità di creare una routine di studio personalizzata e, dunque efficace e flessibile. Sei tu pertanto a decidere come suddividere il lavoro da svolgere per raggiungere i tuoi obiettivi in base ad impegni e abitudini.

Che aspetti? Non perdere altro tempo perchè solo Babbel ti consente di imparare con corsi adeguati al tuo livello di conoscenza linguistica. Non a caso, infatti, una percentuale pari a 92 degli utenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in tempi del tutto limitati.

Acquista subito l’abbonamento lifetime a soli 239,99 euro! In alternativa, puoi scegliere l’abbonamento di 6 mesi a soli 8,99 euro o quello da 12 mesi (in sconto del 50%) a soli 5,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.