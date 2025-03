Con British Council English risparmi fino al 15% sulla preparazione al test IELTS

Se stai pianificando di sostenere il test IELTS, British Council English offre un’opportunità imperdibile per prepararti al meglio risparmiando. Grazie alla promozione attuale, puoi ottenere fino al 15% di sconto sui corsi online dedicati, scegliendo tra tre pacchetti studiati per diverse esigenze di apprendimento: Express, Lite e Intensive. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offrono e quali sono i suoi vantaggi.

Cosa offre British Council English

Il corso più completo, il pacchetto Intensive, è ideale per chi desidera una preparazione personalizzata e approfondita. In questo momento, è disponibile a 612€ invece dei 720€ standard, con un accesso di 3 mesi che include lezioni dal vivo, strategie personalizzate e supporto costante per affrontare tutte le sezioni dell’esame: listening, reading e speaking.

Per chi preferisce concentrarsi su argomenti specifici, c’è il pacchetto Lite, ora in offerta a 275€ invece di 306€, per avere un’ottima preparazione e migliorare le proprie competenze nelle aree più deboli. Infine, l’opzione Express rappresenta la scelta giusta per chi cerca consigli e trucchi utili per superare il test IELTS, con un costo di 139€.

Un grande vantaggio di questi corsi è che il British Council è uno dei co-creatori del test IELTS, e mette quindi a disposizione una preparazione mirata e affidabile. Gli studenti possono scegliere tra lezioni di gruppo o private e creare un percorso personalizzato, selezionando gli argomenti e gli insegnanti più adatti ai propri obiettivi.

La piattaforma online permette anche di stabilire un programma flessibile, adattandosi agli impegni personali e rendendo possibile un apprendimento efficace e mirato.

Per maggiori informazioni sui corsi e per approfittare dello sconto fino al 15%, visita il sito ufficiale del British Council English e inizia subito il tuo percorso verso il successo nel test IELTS.