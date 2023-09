Con Carta YOU hai una carta di credito a canone zero PER SEMPRE

Sei alla ricerca di una carta di credito gratuita? Abbiamo un’ottima notizia per te: esiste, si chiama Carta YOU, appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e la puoi richiedere in soli 2 minuti online tramite questa pagina del sito ufficiale senza aprire nessun nuovo conto corrente. Non solo ottieni un canone annuo gratuito per sempre, ma prelevi in contanti in più di un milione di ATM nel mondo senza commissioni.

Carta di credito gratuita? Ecco Carta YOU di Advanzia Bank

Carta YOU è una carta di credito gratuita che non necessita di un nuovo conto. In fase di richiesta, è sufficiente riportare le coordinate bancarie del proprio conto corrente.

Oltre al canone annuo a zero spese per sempre e i prelievi in contante gratuiti in tutto il mondo, con Carta YOU paghi senza commissioni in oltre 36 milioni di negozi, sia in Italia che all’estero.

Ti piace viaggiare? Ti farà piacere allora sapere che la carta di credito di Advanzia Bank include un’assicurazione di viaggio completa e interamente gratuita.

Per richiedere la Carta YOU è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale. Una volta terminato, premi sul pulsante Richiedila ora! per inoltrare la domanda. Dalla richiesta all’ottenimento della carta di credito trascorrono al massimo 10-14 giorni lavorativi.

Richiedi ora Carta YOU di Advanzia Bank per ottenere una carta di credito a canone zero per sempre e prelievi gratuiti in più di un milione di sportelli ATM in tutto il mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.