Con Carta YOU hai zero costi e non devi cambiare banca

Perché dovresti scegliere proprio Carta YOU di Advanzia Bank? Il motivo è semplice: è a zero costi e non sei costretto a cambiare banca.

D’altronde, quando diventa necessario avvalersi di una carta di credito, bisogna scegliere la migliore soluzione possibile se non si vogliono pagare commissioni e costi.

Il vantaggio di Carta YOU è la richiesta, che è totalmente gratuita. Inoltre, puoi completare la richiesta della carta cliccando QUI in soli 2 minuti di orologio.

Carta YOU: la soluzione a zero costi migliore

Nel mondo delle carte di credito, Carta YOU è una delle ultime arrivate. Nonostante ciò, in poco tempo Advanzia Bank è riuscita a crearsi un portafoglio clienti veramente notevole.

Ciò grazie soprattutto ai zero costi e all’obbligatorietà di aprire un nuovo conto corrente, che non è una limitazione perché puoi utilizzare la carta senza limiti, sia per prelevare che per pagare ovunque nel mondo.

Insomma, hai tra le mani una carta di credito vantaggiosa e completa. Ecco di seguito cosa caratterizza maggiormente Carta YOU:

canone zero e assenza di costi fissi legati al possesso della carta;

e assenza di costi fissi legati al possesso della carta; possibilità di usarla ovunque nel mondo in quanto opera sul circuito MasterCard ;

; assenza di commissioni legate al suo utilizzo sia per pagare che per prelevare;

è possibile usarla all’estero senza pagare commissioni ;

; inclusa con la carta una polizza viaggio priva di qualsiasi costo aggiuntivo.

Oltre a non dover cambiare banca, con Carta YOU non sei neanche costretto ad abbinare un conto corrente.

Il motivo? Puoi tranquillamente saldare tutte le spese sostenute con la carta tramite bonifico bancario ed entro 7 settimane partendo dalla fine del mese solare in cui hai effettuato le spese.

Volendo, puoi anche scegliere il rimborso rateale piuttosto che quello in un’unica soluzione, che di queste tempi è sempre da prendere in grande considerazione.

