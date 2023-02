Con Conto Arancio ING azzeri il canone e ottieni il 3% sul deposito

Perché dovresti scegliere di aprire un conto corrente con ING Direct? Per due validi motivi: il conto in questione si chiama Arancio, conosciutissimo e a canone zero, e ottieni il 3% sul deposito di denaro.

Si tratta di una promo che è valida fino al 31 marzo 2023 e che ti consente di far lievitare i tuoi risparmi se li metti in un conto deposito per 3 mesi fino a 100.000 euro.

Al termine di questo periodo, i tuoi risparmi continueranno a crescere a un tasso di interesse annuo lordo pari allo 0,5%.

Rispetto ad altre forme di risparmio uguali non ci sono vincoli. Ciò vuol dire che puoi depositare il denaro e prelevare in ogni momento e per ogni tua esigenza.

3% sul deposito e canone azzerato: cosa chiedere di più?

Oltre al 3% sul deposito per i primi 3 mesi, se diventi cliente di ING Direct vuol dire avere a disposizione un conto corrente a canone azzerato e tutte le operazioni bancarie principali totalmente gratuite.

Per ottenere tutto questo dovrai però aderire al Modulo Zero Vincoli. In questo modo non soltanto potrai prelevare gratuitamente denaro contante in Italia e in Europa con la carta di debito, ma non pagherai il canone se accrediti il tuo stipendio o la tua pensione.

In alternativa, dovrai depositare ogni mese almeno 1.000 euro sul conto Arancio.

Per quanto riguarda l’apertura del conto corrente, la procedura è veramente semplice. Devi soltanto accedere alla pagina dedicata all’offerta e cliccare su APRI CONTO CORRENTE ARANCIO.

Tieni a portata di mano un tuo documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale, i quali ti serviranno per l’identificazione tramite bonifico o webcam.

Completata la procedura, ING ti invierà via SMS e email tutte le informazioni necessarie per attivare in via definitiva il conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.