Con Conto Key fai crescere i tuoi risparmi: interessi fino al 4,75%

Banca Progetto punta a soddisfare le esigenze degli utenti che, sopratutto oggi, puntano a gestire al meglio i propri risparmi. Il Conto Key è un conto corrente remunerato, studiato e progettato su misura per una gestione ottimizzata del denaro. Non a caso, Banca Progetto ha l’obiettivo di offrire prodotti finanziari non solo a privati ma anche a piccole e medie imprese.

Dunque, se a partire da oggi vuoi risparmiare il tuo denaro, il Conto Key rappresenta inevitabilmente un’ottima scelta! Con Banca progetto hai una serie di vantaggi: a partire da un conto corrente a canone zero, remunerato al 2,5% fino al 31/3/2024 per finire con una carta di debito internazionale Mastercard gratuita. A rendere il conto del tutto speciale, Conto Progetto: il tuo salvadanaio senza nessuna durata predefinita. Potrai infatti riavere la piena disponibilità delle tue somme entro 32 giorni, senza perdere 1 euro di interessi.

Conto Key: i suoi vantaggi

Come accennato, Conto Key è un conto corrente remunerato a canone zero, con carta di debito internazionale Mastercard gratuita e fino al 4,75% sui tuoi risparmi vincolando da 6 a 60 mesi. Nel caso in cui la tua decisione sia quella di non vincolare, hai incluso Conto Progetto, senza dubbio il miglior conto deposito per chi vuole ottimizzare i propri risparmi. In più, ti offre addebiti ricorrenti SDD, bonifici SEPA e bonifici istantanei.

Conto Key è cn conto corrente a canone zero per le tue spese quotidiane:

addebiti ricorrenti SDD;

Bonifici SEPA;

Bonifici istantanei.

Non dimenticare che grazie a Conto Key hai anche la possibilità di attivare linee di deposito svincolabili o non svincolabili per la tua liquidità, scegliendo tra durate da 6 a 60 mesi e tassi differenti dal 3% al 4,75%. Fai crescere i tuoi risparmi con Conto Key!

