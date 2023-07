Con conto Tot paghi l’F24 in modo semplice e hai un mese gratis

Un ostacolo nell’amministrazione fiscale delle imprese è la liquidazione del modello F24, che può essere facilitato con l’assistenza di Tot.

L’interfaccia di pagamento all’avanguardia e di facile utilizzo ti fornirà istruzioni chiare su come completare i moduli F24, visualizzando solo i campi essenziali richiesti per un’accurata elaborazione dei pagamenti.

Inoltre, la validazione automatizzata dei dati di input garantisce la massima precisione nella compilazione. Dì addio al tempo sprecato speso per esaminare e ricontrollare i tuoi F24!

Tot offre molto di più della semplice possibilità di pagare gli F24. Offre una soluzione completa per il pagamento di imposte e tasse.

Tot è un conto online completo con un IBAN italiano, che fornisce un approccio olistico alla gestione degli aspetti finanziari della tua attività.

Attraverso Tot, hai la possibilità di gestire comodamente varie attività. Tra questi, la ricezione e l’elaborazione dei pagamenti dalla tua clientela, l’effettuazione di transazioni online per pagare i tuoi fornitori, l’utilizzo della carta azienda integrata per gli acquisti e l’adempimento efficiente degli obblighi verso la Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso i pagamenti online F24.

Tutte queste operazioni possono essere completate senza sforzo con pochi clic, eliminando la necessità di sopportare lunghe code presso le filiali bancarie fisiche.

Inoltre, la piattaforma fornisce una serie di funzionalità per migliorare la velocità e l’efficacia dei pagamenti.

Utilizzando i trasferimenti istantanei, puoi allocare rapidamente i fondi richiesti sul tuo conto, garantendo la disponibilità immediata per le tue transazioni.

Inoltre, la piattaforma facilita i bonifici SEPA, consentendo transazioni online dirette a privati ​​in Italia e in tutta Europa, con la capacità di trasferire importi singoli fino a 250.000 euro.

Tot offre anche la possibilità di programmare i pagamenti fino a 90 giorni prima, riducendo il rischio di mancate scadenze e conseguenti sanzioni o multe.

I giorni della gestione finanziaria aziendale complessa e ansiogena sono ormai alle spalle. Cogli l’opportunità di semplificare le tue responsabilità con la promo attuale, che offre un mese gratuito di tenuta conto.

