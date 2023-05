Con CyberGhost proteggi privacy e anonimato online della tua famiglia

Privacy e anonimato online sono (o dovrebbero) essere una priorità per chiunque si approcci alla rete.

Soprattutto chi è particolarmente giovane o anziano e, per motivi anagrafici, non comprende appieno i potenziali rischi dell’online, i pericoli sono molti e concreti.

Si spazia dalle semplici agenzie pubblicitarie, sempre alla ricerca di informazioni sensibili, sino a casi ben più gravi, che coinvolgono cybercriminali o figure simili.

In un contesto così ricco di pericoli, per ottenere piena protezione, l’adozione di una Virtual Private Network appare pressoché indispensabile.

Nel settore, però, i nomi presenti sono tanti: quale può essere il provider più indicato per proteggere non solo un utente ma un intero nucleo familiare?

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Una VPN per tutta la famiglia, efficace dallo smartphone alla console da gioco

CyberGhost, per diversi fattori di cui parleremo in seguito, può essere una scelta saggia.

Innanzitutto si tratta di una VPN che, con un singolo account, permette di proteggere fino a 7 dispositivi. In questo modo, è possibile sfruttare tale servizio non solo per un singolo membro della famiglia, ma anche per più persone.

A tal proposito, tra l’altro, CyberGhost offre copertura per svariati ambienti/sistemi operativi. Con app specifiche, infatti, tale VPN può essere utilizzata su:

PC Windows

Mac

iPhone

smartphone Android

sistemi Linux

ma anche su smart TV, console da gioco e persino direttamente su router.

Lato privacy, poi, CyberGhost si dimostra una delle migliori VPN in circolazione. La politica no-log adottata da tale azienda, infatti, non ha eguali nel settore.

L’infrastruttura, costituita da 100 località in 91 paesi, permette di evitare sovraccarichi di linea e cali di performance. Lato pratico, dunque, questo servizio risulta efficiente anche in caso di attività che richiedono una banda ampia, come streaming di eventi live o il download di torrent.

E per quanto riguarda il costo?

Grazie all’attuale promozione, CyberGhost può essere considerata anche una VPN conveniente.

Con l’82% di sconto sulla sottoscrizione da 24 mesi, infatti, è possibile ottenere tutta la sua protezione per soli 2,19 euro al mese.

