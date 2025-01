Con CyberGhost VPN diventi invisibile sul web e ti costa solo 2 euro al mese

Se finora hai sempre pensato non fosse necessaria una VPN, oppure che i prezzi di servizi del genere fossero troppo elevati, CyberGhost ti farà cambiare idea. La piattaforma ha infatti lanciato una promozione che, a poco più di 2 euro al mese, ti permette di accedere a tutte le sue funzionalità, in grado di garantire sicurezza e privacy in qualsiasi momento, quando si naviga nel web. Ecco alcuni dettagli e come attivarla.

Tutto quello che devi sapere su CyberGhost VPN

In cosa consiste l’offerta? CyberGhost VPN ti propone 2 anni (+2 mesi extra aggiuntivi) a soli 2,19 euro al mese, con un risparmio dell’82%. Puoi attivare la promozione collegandoti alla pagina di CyberGhost VPN e, da lì, seguire tutti i passaggi riportati.

CyberGhost VPN offre prestazioni di alto livello a un costo accessibile. Non dovrai temere di perdere velocità di connessione: i server, infatti, supportano velocità fino a 10 Gbps, rendendo la VPN ideale per lo streaming, il gaming e la navigazione di tutti i giorni.

La politica “no-log” garantisce la massima riservatezza, mentre i server distribuiti in oltre 100 Paesi di tutto il mondo consente di accedere a qualsiasi sito web, permettendoti di aggirare qualsiasi restrizione geografica per accedere a serie TV, film o eventi sportivi non disponibili nel tuo Paese.

In poche parole, CyberGhost VPN ti aiuta a restare invisibile online, proteggendoti da tutti quei soggetti che potrebbero voler mettere le mani sui tuoi dati e le tue informazioni. Inoltre, grazie alla crittografia avanzata, sai di essere sicuro in qualsiasi momento, anche quando ti colleghi alle reti Wi-Fi pubbliche.

Qualche dettaglio tecnico:

CyberGhost VPN protegge fino a 7 dispositivi contemporaneamente e puoi installarla su smartphone, tablet, computer e altri dispositivi;

contemporaneamente e puoi installarla su smartphone, tablet, computer e altri dispositivi; Assistenza clienti 24/7 , con un team dedicato sempre pronto a rispondere alle tue domande e risolvere eventuali problemi;

, con un team dedicato sempre pronto a rispondere alle tue domande e risolvere eventuali problemi; Garanzia di rimborso entro 45 giorni, per provare il servizio senza rischi.

Approfitta della promozione CyberGhost VPN online: l’offerta a soli 2,19 euro al mese è disponibile a tempo limitato.